Roma, piantati 4 alberi a piazza San Silvestro

E’ terminato ieri pomeriggio in piazza San Silvestro a Roma l’intervento di piantumazione di 4 alberi. La ditta, incaricata dal Dipartimento Tutela Ambientale che ha coordinato e finanziato il progetto, ha messo a dimora 2 jacaranda e 2 melie all’interno dell’ovale composto dalle panchine in travertino. Si tratta di piante alte quasi 4 metri, con una circonferenza di 30-35 centimetri, scelte dai tecnici del Servizio Giardini di Roma Capitale perché compatibili con lo spazio disponibile, di medio sviluppo, molto resistenti al caldo e ai parassiti e con una bella fioritura. Sono state utilizzate anche griglie di protezione in ghisa modulari che si possono modificare sulla base dello sviluppo della circonferenza delle piante. Le fioriere installate dal Dipartimento Tutela Ambientale, in tre diverse zone della piazza, sono state temporaneamente rimosse per agevolare i lavori che termineranno domani con le operazioni di rifinitura.

“Fin dall’inaugurazione, nel 2012, il progetto di riqualificazione di piazza San Silvestro fu al centro di polemiche soprattutto per la mancanza totale di alberi, una dissonanza visiva evidente in una città tra le più verdi d’Europa. Una carenza, più volte sottolineata da comitati e cittadini, a cui abbiamo cercato di porre rimedio piantando questi alberi che hanno uno scopo decorativo ma serviranno anche per dare un po’ di ombra, aspetto fondamentale nel periodo estivo per far sì che la piazza, durante il giorno, non rimanga desolatamente vuota. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo obiettivo e sostenuto la nostra perseveranza, in questo modo siamo riusciti a dare un tocco di verde che siamo sicuri possa abbellire e valorizzare il salotto del Tridente”. – ha spiegato l’assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini