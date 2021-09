Roma invasa dai cinghiali, l’esposto della Raggi

Se c’è un colpevole per questa invasione dei cinghiali a Roma, è la Regione Lazio che non avrebbe provveduto a dovere ai piani di gestione. Così la polemica tra la sindaca Virginia Raggi e il presidente della Regione Nicola Zingaretti si sposta in tribunale, visto che l’inquilina del Campidoglio ha confezionato un esposto per la Procura in cui chiede ai magistrati di verificare la situazione. Una questione affatto marginale che si infiamma in questo scampolo di campagna elettorale. D’altronde per Zingaretti vista la condizione di sporcizia in cui versa la città, soprattutto per la presenza dei rifiuti, la presenza dei cinghiali è solo una delle conseguenze della amministrazione Raggi.