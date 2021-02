Roma, apre nuovo centro antiviolenza in via Cassia

L’Amministrazione Capitolina apre un nuovo Centro Antiviolenza, in via Cassia 5/7, nel Municipio XV. Continua così il potenziamento della rete territoriale di servizi a sostegno delle donne vittime di violenza di genere.

“In questi anni abbiamo dato il via a sette nuovi Centri Antiviolenza: sei aperti da Roma Capitale e uno dal Municipio IV. Un risultato tangibile, che contribuisce a cambiare la città e la vita dei cittadini. Potenziando il sostegno offerto alle donne, insieme ai loro bambini, contrastiamo la violenza di genere con un’azione concreta, un aiuto specializzato, punti di riferimento chiari sul territorio, e lanciamo al contempo un forte segnale come città. Nessuna è sola”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Collegati al 1522, Numero Nazionale Anti Violenza e Stalking, i Centri Antiviolenza di Roma Capitale rispondono alle richieste di aiuto H24 e offrono servizi specialistici tra cui colloqui personalizzati, assistenza psicologica, consulenze legali, supporto ad eventuali figli minori, mediazione culturale per le donne straniere, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa.

Il sostegno è contro ogni tipo di violenza di genere: fisica, sessuale, psicologica, domestica, economica, stalking, molestie sul lavoro. Per ogni donna, viene offerto un piano personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.

“Ogni nuovo Centro Antiviolenza aperto è una grande vittoria per le donne e per l’intera Comunità. Fino a pochi anni fa Roma Capitale aveva due Centri Antiviolenza, adesso sono nove. In questi anni abbiamo potenziato anche le case di accoglienza, in semiautonomia e cohousing, per ospitare le donne che hanno bisogno, insieme ai loro bambini. Nuove strutture, su cui abbiamo lavorato ogni giorno, sono ormai vicine all’apertura. Ringrazio il Dipartimento Pari Opportunità, i Municipi e le associazioni che gestiscono tramite bando questi servizi fondamentali di Roma Capitale. L’impegno in questa direzione non si deve fermare”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

I locali che ospitano il nuovo Centro Antiviolenza sono stati ristrutturati dal Municipio XV e arredati dal Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale, che cura e finanzia il servizio attraverso l’affidamento a un’associazione specializzata nel settore.

“Si tratta di un progetto particolarmente importante per il territorio, espressione di una ferma volontà e di un prezioso lavoro di rete che dimostra ancora una volta l’attenzione e la sensibilità dell’Amministrazione Municipale e Capitolina sul tema della violenza di genere. Siamo certi che il CAV diventerà per le donne vittime di violenza un punto di riferimento, la casa dove trovare l’abbraccio protettivo e l’affetto utile ad uscire allo scoperto e chiedere aiuto”, dichiarano il presidente del Municipio XV Stefano Simonelli e l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV Paola Chiovelli.

Le operatrici del Centro Antiviolenza in via Cassia 5/7 sono raggiungibili H24 al numero 338.4715860, o tramite il Numero Nazionale Anti Violenza e Stalking 1522. È inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo centroantiviolenzacassia@gmail.com. La sede è aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 16:00, e il giovedì, dalle 9:00 alle 17:00. Le attività si svolgono nel rispetto delle misure sanitarie anti-Covid19.