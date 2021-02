Roghi tossici Albuccione, in arresto un rom: aveva alzato un maxi fuoco dal campo

I carabinieri forestali del Nipaaf lo hanno colto sul fatto mentre alimentava due grandi fuochi alimentati da rifiuti speciali pericolosi di ogni genere. Un rom di 49 anni è stato arrestato ieri sera vicino all’accampamento abusivo dell’Albuccione. Il fumo aveva messo in allerta tutto il circondario e creato molti problemi anche alla grande viabilità della Tiburtina. Ha cercato anche di scappare quando ha visto avvicinarsi la pattuglia degli investigatori specializzati in tutela ambientale. D’accordo con il pm di turno della procura di Tivoli si è proceduto subito all’arresto e ora si trova ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere del reato di termocombustione illecita di rifiuti speciali e pericolosi. Nelle due cataste allestite per il rogo c’era di tutto, ma in particolare elettrodomestici e pneumatici. Sul posto, a seguito di decine di chiamate di allarme, sono arrivate anche due squadre dei vigili del fuoco. Si tratta dell’ennesima operazione dei carabinieri forestali contro i roghi tossici. Diversi gli arresti e le denunce scattate in zona negli ultimi mesi.