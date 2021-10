Ritorno al Futuro, la festa dei Gd a Fonte Nuova

Torna la Festa dei Giovani Democratici a Fonte Nuova. La giovanile del Pd ha organizzato per sabato una giornata di incontri e musica dal vivo. In particolare, saranno ospiti della manifestazione la consigliera regionale Eleonora Mattia, la coordinatrice nazionale Gd Agnese Zappalà, il segretario Gd Regione Lazio Ludovico di Traglia e il segretario Gd Provincia di Roma Kevin Bernardini.

“Finalmente dopo due anni torniamo a celebrare eventi in piazza – dichiara la segretaria dei Gd di Fonte Nuova Beatrice Adriani –. Abbiamo deciso di chiamare questa festa ‘Ritorno al futuro’ perché vogliamo riportare l’attenzione sui diritti di una nuova generazione di lavoratori, quei lavoratori giovani che maggiormente hanno risentito degli effetti della pandemia Covid-19. È giusto che ad accompagnare la nascita di nuove forme di lavoro si pensi a tutele e diritti altrettanto innovativi. Parleremo di questo accompagnando la discussione con street food e musica dal vivo, quindi non mancate!”.

L’appuntamento è per sabato 23 ottobre dalle 18 a Tor Lupara, in piazza Padre Pio. Dopo il dibattito è in programma dalle 21.00 il concerto live con Preferisco Ignazio. Gastronomia a cura di Noi Street Food e Blue Pub.