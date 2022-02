“Portare i rifiuti di Rocca Cencia è un’idea sbagliata e totalmente carente dal punto di vista delle autorizzazioni. Questo è quanto scrive nero su bianco la Regione Lazio ai gestori del Tmb presente nel Parco dell’Inviolata”. A dirlo l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

“E’ quello che la nostra Amministrazione sostiene da sempre ed ora siamo particolarmente soddisfatti di vedere Arpa e Regione Lazio convergere verso le nostre posizioni”, dichiara il sindaco Michel Barbet.

Il documento tecnico e amministrativo degli organi regionali ha dato, infatti, parere negativo alla proposta di Ecoitalia 87 di procedere con una variante “non sostanziale” all’autorizzazione del 2020, in modo da poter accettare nell’impianto parte dei rifiuti capitolini.

“Fermo restando che secondo noi è l’intera autorizzazione del 2020 ad essere sbagliata, pensare di portare enormi quantità di rifiuti all’Inviolata con una semplice modifica non sostanziale, e quindi, con una procedura semplificata sarebbe stato assolutamente intollerabile”, commenta l’assessore all’Ambiente Antonio Correnti.

“Da sempre la nostra amministrazione si è battuta per la difesa del territorio da minacce ambientali come TMB, discarica e incenerimento di rifiuti. E siamo orgogliosi – conclude Barbet – che anche uffici e tribunali comincino finalmente a darci ragione. Sono vittorie non dell’Amministrazione Comunale ma dei cittadini”.