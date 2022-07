Rifiuti, Mattia: “Legge Egato soluzione concreta”

Approvata dall’aula della Pisana la proposta di legge n. 330 del 13 aprile 2022 “Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”. “Bene l’approvazione della legge regionale sulla disciplina degli EGATO che finalmente attua il Piano regionale dei rifiuti e conferma l’impegno della Regione Lazio per offrire un quadro normativo completo e soluzioni adeguate alla questione rifiuti, che rimane un tema all’ordine del giorno e d’interesse collettivo”. Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio. “Con questa legge puntiamo alla chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale, con un ATO in ogni provincia del Lazio e uno ad hoc per Roma, per sostenere la Capitale e al contempo tutti i Comuni delle province in un equilibrio sostenibile per tutti gli attori in campo. Nel testo inserite importanti misure per la salvaguardia e la tutela dei posti di lavoro e delle esperienze pregresse e l’importante novità della definizione nell’ATO della tariffa puntuale del servizio sulla base di criteri di efficienza ed economicità. Un grande risultato in giorni complessi che impongono soluzioni rapide, ma all’altezza delle sfide attuali e future, in primis della transizione ecologica”.