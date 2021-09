Rifiuti e sosta selvaggia, Polo civico: il Comune vigili sull’apertura delle scuole

“Ormai è imminente l’avvio della scuola ed in vista della prima campanella è quanto mai importante che l’Amministrazione verifichi che tutto sia pronto”. Il nuovo polo civico chiede al Comune di Guidonia Montecelio di garantire un avvio regolare anche dal punto di vista del decoro. “Non possono ripetersi le scene dello scorso anno con immondizia e degrado fuori le scuole, caos nelle strade adiacenti gli istituti. Così come le scuole devono essere pronte ad accogliere i giovani studenti. Confidiamo che dal Municipio siano stati già effettuati sopralluoghi ed organizzati servizi speciali da parte della polizia locale. Qualora questo non fosse ancora avvenuto, invitiamo il Sindaco a provvedere quanto prima. I figli di Guidonia Montecelio hanno diritto ad andare in scuole pulite, senza doverle raggiungere facendo lo slalom tra i rifiuti o le auto in sosta selvaggia. Sarebbe la prima, importante, lezione di educazione civica che l’Amministrazione può dare ai bambini guidoniani”.