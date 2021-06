Rifiuti di Roma a Guidonia, il Pd a Barbet: “Opponiamoci insieme per la salute dei cittadini”

Collaborare per scongiurare l’arrivo dei rifiuti romani nel Tmb di Guidonia Montecelio. Un giro di volta nei toni aspri che fino a oggi hanno caratterizzato i rapporti tra Pd e Cinque stelle in argomento, arriva dalla lettera aperta che il segretario provinciale dei democratici Rocco Maugliani, che in questa fase è anche commissario del partito nella terza città del Lazio, scrive al sindaco Michel Barbet. Roma è a un passo dall’ennesima emergenza con la chiusura del ciclo dei rifiuti che è un percorso a ostacoli e l’impianto di trattamento meccanico biologico di Guidonia all’Inviolata che è stato individuato come meta dei camion di spazzatura capitolina. Barbet ha preso le distanze più volte dalla collega romana e ora il Pd chiede quindi di passare ai fatti: fare fronte unito.

La lettera aperta di Maugliani a Barbet

“Egregio signor sindaco

Come partito abbiamo accolto con preoccupazione le recenti prese di posizione della sindaca di Roma sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. Alle dichiarazioni sul Tmb di Guidonia, considerato necessario per trattare una parte dell’immondizia di Roma, hanno fatto riscontro quelle di qualche giorno fa esultanti per la sentenza del TAR che ha accolto il suo ricorso contro l’ordinanza della Regione che le imponeva , per far fronte all’emergenza, di costruire gli impianti di trattamento e di

smaltimento necessari entro i confini della città. Nulla di sorprendente per quello che ci riguarda purtroppo. Da anni avevamo capito che la mancata chiusura del ciclo nella capitale si sarebbe rivelata un problema enorme non solo per i cittadini romani ma anche per quelli dei comuni circostanti, sui quali era abbastanza evidente che l’amministrazione capitolina avrebbe cercato di

scaricare una parte del problema.

Quello che ci preoccupa ora è che la campagna elettorale alle porte e l’urgenza di conseguire risultati mediatici da poter dare in pasto ad un’opinione pubblica romana chiaramente esasperata e contrariata produca l’accelerazione di questo processo, con conseguenze fortemente negative per la qualità della vita dei cittadini delle nostre comunità. In ogni sede nel corso di questi anni abbiamo ribadito i motivi della nostra contrarietà all’apertura del Tmb a Guidonia, la cui costruzione, lo ricordiamo, è stata fortemente voluta e agevolata dalla sciagurata giunta Rubeis. Il fatto che si cerchi di accelerare i tempi in una fase in cui i lavori di bonifica della discarica sono ancora in fase pre embrionale è poi del tutto inaccettabile. Di recente abbiamo preso atto della sua presa di distanze dalle parole di Virginia Raggi a mezzo social.

Ora le chiediamo dunque di far seguire alle parole i fatti e di rendersi disponibile ad un incontro fra una delegazione dell’amministrazione comunale di Guidonia e una delegazione del Partito Democratico per mettere in campo tutte le iniziative necessarie in città e in regione, dove i nostri due partiti governano insieme, al fine di dare priorità ai lavori della bonifica della discarica, il vero problema di cui non si parla quasi più perché evidentemente in contrasto con la volontà di chi su quel territorio ha fretta di aprire un altro impianto. Sono molte le cose che ci dividono e che continueranno a dividerci.

Al netto delle nostre divergenze e pur appartenendo a livello locale a schieramenti politici in contrapposizione fra loro, riteniamo però che sia necessario collaborare per produrre un’azione comune a difesa della salute dei cittadini di Guidonia di cui lei, in qualità di sindaco democraticamente eletto, deve essere il primo difensore. Rispettando questo ruolo e l’istituzione che rappresenta, confidiamo che possa considerare questa offerta di collaborazione un’opportunità per rendere più forte la posizione della città su un tema che deve vederci uniti. Attendiamo dunque un suo cenno di riscontro, in assenza del quale, come negli ultimi anni, proseguiremmo comunque come Partito Democratico in tutte le sedi nella battaglia a sostegno della città”.

Rocco Maugliani

Segretario Federazione Pd

Roma Provincia

Commissario Pd Guidonia Montecelio