Riciclare è un’arte: fino a lunedì aperta la mostra con i lavori fatti dai bambini￼

Sostenibilità ambientale è arte mentre sulla moda è bene anche aprire una riflessione. È questo il tema della conferenza che si è tenuta giovedì scorso a Tivoli, dedicata al tema dell’impatto ambientale nell’industria del fashion. L’iniziativa fa parte di “Riciclare è un’arte”, inserita nel calendario della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che continua anche nelle prossime settimane con una serie di laboratori creativi sempre dedicati ai più piccoli, firmata da Road to Green 2020 in collaborazione con il Comune di Tivoli e ASA Tivoli SpA, finanziata nell’ambito dell’avviso pubblico “Comunità Solidali 2020”, sottoscritto tra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. Nella tavola rotonda del 24 intanto si è parlato proprio di modo come di un’industria che è tra quelle più inquinanti, insieme a Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020, Francesco Girardi, Amministratore Unico di ASA Tivoli SpA, Veronica Timperi, giornalista da sempre sensibile alle tematiche connesse alla sostenibilità, Francesco Sicilia, Direttore Generale di Unirima, Irene Timperi, storica dell’arte e creativa artigiana del riciclo e Giovanni Innocenti, Assessore Ambiente, Parchi e Giardini, Mobilità e Traffico del Comune di Tivoli. Intanto fino a lunedì 28 novembre sarà visitabile una mostra allestita presso la chiesa sconsacrata di San Michele Arcangelo, con opere realizzate dai bambini dei laboratori di “Riciclare è un’arte”, che partendo da materiale che sarebbe finito in discarica hanno creato nuovi oggetti, ma anche gli artwork della collezione di Road to green 2020 Arte di scarto, realizzati da Elektra Nicotra. Si tratta di 9 collage digitali, ognuno dedicato ad una fiaba classica e associato ad un particolare materiale, per spiegare il corretto modo per riciclarlo. In programma anche una serie di laboratori creativi per insegnare ai bambini a dare nuova vita agli oggetti di scarto, e un ciclo di corsi di scrittura creativa per il web rivolti ai ragazzi delle scuole superiori, realizzati in collaborazione con Fashion News Magazine. L’obiettivo è renderli degli ambasciatori del green, imparando a scrivere una notizia, riconoscere le fake news e le fonti attendibili, e coinvolgere altre persone con i loro testi. Gli elaborati migliori verranno poi pubblicati sul blog di Road to green 2020: https://roadtogreen2020.com/news-2/.