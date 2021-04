Riapre Villa Gregoriana a Tivoli

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano annuncia con gioia che da giovedì 29 aprile 2021 riapriranno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, i Beni nelle regioni dov’è consentito in base al DPCM del 26 aprile. Nei fine settimana la prenotazione è obbligatoria entro al massimo 24 ore prima. Le prenotazioni si potranno effettuare sulle pagine web dei singoli Beni a partire da mercoledì 28 aprile.

In Lazio riapre al pubblico Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), un luogo dove natura, storia, archeologia e artificio sono fusi in modo sublime e per questo meta obbligata, nell’Ottocento, del Grand Tour europeo. Questo autentico gioiello a mezz’ora da Roma, amato da Goethe e ritratto da innumerevoli artisti, nel 2002 è stato concesso in comodato dall’Agenzia del Demanio al FAI che a maggio 2005, al termine di un impegnativo e costoso restauro, lo ha finalmente riaperto al pubblico, dopo anni di completo abbandono. Nel 1832 papa Gregorio XVI promosse qui una grandiosa opera di ingegneria idraulicaper contenere le continue esondazioni dell’Aniene, che diede vita a una cascata da 120 metri di salto, la Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore. Compiuta l’opera, il Papa creò il Parco che porta il suo nome, dove ancora oggi è possibile perdersi tra antichi sentieri, immergersi in una vegetazione rigogliosa e scoprire interessanti reperti archeologici, tra cui i resti della Villa del console romano Manlio Vopisco e, sull’acropoli, i templi romani tra cui quello celebratissimo di Vesta.

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BENI DEL FAI

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

PARCO VILLA GREGORIANA, LARGO SANT’ANGELO – TIVOLI (RM)

Giorni e orari di apertura :

fino al 30 giugno dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.30;

dal 1° luglio al 5 settembre dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 20;

dal 6 settembre al 10 ottobre dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 18.30;

dall’11 ottobre al 30 ottobre dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 18;

dal 31 ottobre fino al 19 dicembre dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 16.30.

Biglietti di ingresso:

Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) € 3; Iscritti FAI, Bambini fino a 5 anni, Soci National Trust, Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, persone con disabilità con un accompagnatore ingresso gratuito; Studenti fino a 25 anni: € 5; Residenti Comune di Tivoli € 2,50; Famiglia (2 adulti e 2 figli 6-18 anni) € 19.

In caso di manifestazioni il prezzo può subire variazioni.