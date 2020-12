Riapre il Centro per l’impiego a Guidonia

Il Centro per l’impiego a Guidonia Montecelio, ha riaperto i battenti. Il sindaco Michel Barbet, l’assessore al Commercio Armando Caponegro e il capogruppo Matteo sono andati nella sede di Via Numa Pompilio 39.

“La nostra amministrazione – dice Barbet – ha investito molto nel Cpi con i lavori di adeguamento della struttura che, essendo locali comunali, consentiranno un risparmio di 30mila euro all’anno. Anche gli uffici del Demanio, guidati dall’Assessore Chiara Amati, hanno svolto un ottimo lavoro per consegnare i locali a norma alla

Regione Lazio”.

“E’ sempre importantissimo – conclude il Sindaco – avere un Centro per l’Impiego sul nostro territorio, lo è maggiormente in un periodo difficile anche dal punto di vista economico e lavorativo come questo”.

A causa delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid 19 gli operatori riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento. È quindi fortemente sconsigliato recarsi di persona al Cpi. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 06-51682254 o scrivere alla mail: cpiguidonia@regione.lazio.it.