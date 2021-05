Rete fognaria a Rocca Bruna: scoppia il caso

La notizia è che il comune di Tivoli sta lavorando per risolvere il problema della rete fognaria mancante a Rocca Bruna e alla Villa Adriana. A precisarlo, in una nota stampa che arriva a margine del comunicato diffuso dal Pd di Tivoli, è l’assessore ai Lavori Pubblici, nonché ex dem, Laura Di Giuseppe. Una precisazione che arriva a margine della bocciatura della mozione firmata dai compagni di partito di un tempo, rappresentati in aula da Manuela Chioccia e Alessandro Fontana, che si sono visti respingere comunque la richiesta fatta di mettere mano ad una annosa, nel senso stretto del termine, questione.

La replica dell’Assessore: “Conosciamo la situazione, stiamo lavorando per risolvere”. Villa Adriana? I bagni sono collegati