Respirare il Mare, torna l’evento di Alama

Domenica 29 maggio l’Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche Alama aderente a FederAsma e Allergie Onlus e l’Ssd Bracelli Club Sezione Nautica Maestrale, saranno a Santa Marinella per la XV edizione del progetto Respirare il Mare…e non solo evento del progetto Alama-Aps “Asma e Allergie: la cassetta degli attrezzi” dedicato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze con malattie allergiche e respiratorie e ai loro amici.

L’evento si terrà presso il Porto Castello di Santa Marinella. Lo scopo è quello di promuovere, in occasione della Giornata Nazionale del Respiro, le attività dell’Associazione Alama attraverso la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche delle persone affette da malattie allergiche e respiratorie.

Saranno allestite postazioni che costituiranno il punto di accoglienza e il centro di presenza Alama-Aps e FederAsma e Allergie Onlus, dell’Ssd Bracelli Club Sezione Nautica Maestrale.

Il progetto prevede uscite in barca a vela per la partecipazione di circa 100 bambini e ragazzi tra i 7 e i 15 anni a partire dalle 10.30 circa e fino al pomeriggio, in base alle condizioni del vento e climatiche.

La formazione dei gruppi partecipanti alla veleggiata verrà effettuata in base al numero assegnato al momento della consegna della modulistica presso la postazione Alama-Aps che sarà aperta tra le 10.00 e le 13.00. Per poter procedere all’imbarco, al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa tutti i partecipanti alla veleggiata dovranno essere censiti ed aver sottoscritto l’iscrizione all’Ssd Bracelli Club, nonché il modulo della liberatoria per la Flotta Meteor di Roma. Per i minori il consenso a partecipare all’uscita in barca e tutta la modulistica prevista, deve essere compilata e sottoscritta con firma autografa del genitore o della persona da delegata. La partecipazione all’evento, le iscrizioni e i tesseramenti sono totalmente gratuiti. La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Lazio. Sarà disponibile un volontario per l’accoglienza in lingua ucraina e inglese. Alle ore 17.30, alla presenza delle autorità e dei presidenti e rappresentanti delle associazioni organizzatrici, saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i ragazzi.