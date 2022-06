Regione: via libera ai fondi per la strada di Quintiliolo

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera per la concessione del finanziamento a Città metropolitana di Roma, di 750mila euro per la realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino della strada di Quintiliolo.

«Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, al presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, all’assessore regionale ai Lavori pubblici Mauro Alessandri e alla Giunta regionale per aver voluto con determinazione lo stanziamento», afferma il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti.

«La delibera della Giunta regionale, da ratificarsi a breve da parte del Consiglio regionale del Lazio, costituisce il passaggio fondamentale del lungo procedimento che ha visto lavorare insieme Regione Lazio, Comune di Tivoli e, per la messa in sicurezza dell’intersezione tra la via di Quintiliolo e la strada provinciale che da Tivoli conduce a Marcellina e a Palombara, Città Metropolitana di Roma, nelle persone, appena avvenuta la frana, dell’allora consigliere delegato per la viabilità provinciale Carlo Caldironi e, subito dopo, dell’attuale consigliera delegata per la viabilità provinciale Manuela Chioccia», aggiunge il primo cittadino.

«Il Comune di Tivoli, da parte sua, ha provveduto ad eseguire tutte le complesse indagini preliminari (indagini geologiche, carotaggi etc) che contribuiranno alla redazione del progetto esecutivo di consolidamento geologico e del rifacimento della sovrastante strada di Quintiliolo», conclude.