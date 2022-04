Regione, sei milioni per sport e disabilità

“Garantire anche alle persone con disabilità l’opportunità di praticare sport”. La consigliera regionale del Pd Michela Califano annuncia i fondi messi a disposizione dalla Regione. “Grazie a uno stanziamento di 6 milioni di euro saremo in grado di sostenere i Comuni del Lazio nell’acquisto e installazione di giochi inclusivi, realizzazione di aree sport nei parchi pubblici. Interventi per la ristrutturazione di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità. Acquisto o noleggio di attrezzature e mezzi di trasporto per società sportive dilettantistiche che promuovono l’inclusione sociale dei più fragili. Finanziare arredi e dotazioni strumentali per la realizzazione di laboratori per i più vulnerabili. Un modo concreto per garantire stessi diritti e stesse condizioni a tutti. Un ringraziamento alla giunta regionale e all’assessora Troncarelli per il grande lavoro che ha portato all’approvazione di questa importantissima delibera”.