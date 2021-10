Regione, rifinanziato il Fondo per il contrasto alla violenza di genere

È stato rifinanziato con 1 milione e 875 mila euro il Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità. La giunta regionale del Lazio ha stanziato nuove risorse a favore del fondo creato con la legge regionale 4/2014 e destinato a prevenzione, protezione e sostegno delle vittime e alla divulgazione della cultura del rispetto e della non violenza a partire dalle giovani generazioni.

“Quest’anno la Regione Lazio ha quasi raddoppiato lo stanziamento economico, prevedendo 1 milione e 875 mila euro per le azioni di contrasto e di prevenzione a questo odioso fenomeno che purtroppo ogni giorno ci mostra la sua trasversalità e la sua radicalità – annuncia Nicola Zingaretti –. Sappiamo che alla base c’è un approccio culturale difficile da sradicare, basato sul possesso e sulla sopraffazione, ma sappiamo anche che non possiamo rassegnarci e tanto meno fermarci all’indignazione: per questo abbiamo scelto ormai da anni di mobilitarci ed avviare una serie di iniziative, rivolte in particolare all’educazione dei più giovani sul piano del rispetto delle differenze. Quella di oggi dunque è una scelta che viene da lontano e che intende aumentare l’impegno e lottare con concretezza accanto alle donne. Progetti nelle scuole, sostegno ai centri anti violenza e alle case rifugio sono solo alcune delle iniziative che saranno rifinanziate, a dimostrazione nel nostro impegno sul tema e della nostra volontà di prendere una posizione netta e perentoria contro la violenza di genere”.

“Sin dall’inizio del mandato del presidente Zingaretti, il Lazio ha voluto essere la Regione dalla parte delle donne, bandendo e stigmatizzando ogni tipo di violenza e promuovendo azioni concrete ed efficaci per l’empowerment femminile. È per me un orgoglio aver potuto confermare l’impegno della nostra amministrazione nel rifinanziamento della legge 4, arrivando quasi a raddoppiarne i fondi previsti sinora. Grazie a un grande lavoro di squadra, tra donne e per le donne, che ha visto – a vario titolo – protagoniste la Cabina di regia regionale contro la violenza sulle donne, presieduta da Cecilia D’Elia, la Commissione consiliare presieduta dalla consigliera Eleonora Mattia e tutte le consigliere, che hanno speso tempo e lavoro prezioso. Una strada che sono sicura continueremo insieme per altri importanti interventi”, conclude l’assessora alle Pari Opportunità, Enrica Onorati.