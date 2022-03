Regione, nuovo bando per imprese e giovani

Dare ai giovani nuove opportunità lavorative scommettendo su stessi e sulle proprie capacità. È l’obiettivo del nuovo bando da 10 milioni presentato dalla Regione Lazio. L’intervento sostiene, attraverso un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 100% della somma richiesta e a un massimo di 80mila euro, la costituzione e l’avviamento di attività di micro e piccole imprese con sede operativa nel territorio della Regione Lazio – spiega la consigliera regionale dle Pd Michela Califano – Lo stanziamento di 10 milioni sarà suddiviso e destinato sia per le le imprese giovanili (‘Priorità Giovani’) e sia per le imprese femminili (‘Priorità Occupazione’). Nel bando è previsto anche un supporto di assistenza e accompagnamento personalizzato per le future imprenditrici e i futuri imprenditori, tanto nella fase di formulazione dell’idea progettuale e di redazione del business plan quanto nella fase di gestione e di rendicontazione, con l’obiettivo di contribuire a dare concreto avvio e futura sostenibilità alle attività d’impresa”.

