Regione Lazio, Zingaretti chiude i maxi store nel weekend

Nicola Zingaretti chiude in tutta la Regione Lazio le grandi strutture di vendita nel weekend fino al 30 novembre a partire da domani. Nei prefestivi e nei festivi centri commerciali, grandi magazzini e maxi store indipendentemente dall’attività svolta non apriranno al pubblico. Restano aperti gli esercizi diretti alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Inoltre, l’ordinanza del governatore del Lazio dispone la chiusura in aree pubbliche e private delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati, fatta eccezione per le attività di generi alimentari. Chiusi anche i mercatini di hobbisti e i mercatini di opere d’arte e opere dell’ingegno a carattere creativo. Le attività escluse dalle limitazioni sono comunque tenute a garantire la sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali, il divieto di assembramento e le modalità di contingentamento degli ingressi.