Regione: buoni sport per bambini, anziani e disabili. Ecco come richiederli

Buoni per famiglie a copertura totale o parziale delle spese sostenute per attività sportive di figli minori, anziani e persone disabili presso operatori convenzionati. Li eroga la Regione Lazio su domanda. Non c’è una scadenza ma è bene sapere che l’attribuzione dei “buoni sport” avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’esame delle domande avviene quindi secondo l’ordine di arrivo attestato dalla data di invio della email.



A chi sono destinati e informazioni

I buoni sport sono destinati a minori compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni, persone anziane di età superiore ai 65 anni, persone disabili di ogni età.

Le informazioni sono contenute nel bando, recuperabile cliccando http://asilosavoia.it/wp/wp-co ntent/uploads/2021/09/ALLEGATO -B-avviso-domanda-buoni-sport. pdf

Importi e requisiti sono pubblicati alla pagina http://asilosavoia.it/buono-sp ort-300/. La domanda va compilata e indirizzata a buonosport2021@asilosavoia.it, completa degli allegati prescritti e sottoscritta dal richiedente o, nel caso di beneficiari di minore età, da uno dei genitori. La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere inviate con un unico file pdf , a pena di esclusione.

Ciascuna famiglia beneficiaria sarà invitata a indicare l’esercizio scelto per l’erogazione dei servizi e presso cui spendere i “buoni sport”, individuandolo nell’elenco degli operatori convenzionati (Federazioni, Eps, Asd/Sdd, ecc.), riconosciuti dal Coni o dal Cip, aderenti al “T&T Sport Network Lazio”.

Per gli operatori

Se si è un operatore dello Sport in possesso dei requisiti interessato ad aderire al “T&T Sport Network Lazio” bisogna procedere così: compilare su carta intestata e inviare la richiesta di adesione al “T&T Sport Network Lazio” sottoscritta dal legale rappresentante, insieme alla scheda dei servizi offerti e alla documentazione richiesta (in un unico file Pdf), esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo adesionisport@pec.it