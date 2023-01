Regione, Bertucci-Mari (FdI) incontrano i professionisti di Roma e Provincia: interviene il Ministro del Lavoro Calderone

«Una vera emozione sentire la vicinanza di tanti colleghi e il supporto del Ministro del Lavoro Marina Calderone». Sono le parole di Marco Bertucci, Responsabile Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia per la provincia di Roma e candidato al Consiglio regionale del Lazio con Fratelli d’Italia insieme ad Emanuela Mari.

A sancire l’importanza dell’incontro tra i due candidati e i professionisti di Roma e provincia è stata la presenza del Ministro del Lavoro Marina Calderone. «Una grande opportunità per confrontarci sulla “Regione che verrà”, una visione che condividiamo con il Presidente Rocca e con gli amici che sono intervenuti», dichiarano in una nota congiunta i due esponenti di Fratelli d’Italia che si dicono soddisfatti per i preziosi spunti di riflessione e per la spinta motivazionale uscita dal tavolo con il Ministro ed i rappresentanti delle professioni.

«Un grazie particolare ci sentiamo di rivolgerlo, anche in questa occasione, – affermano Bertucci e Mari – a Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, all’onorevole Andrea Volpi, a Domenico Gramazio e, naturalmente, a tutti i professionisti presenti». «Visione, competenza, futuro sarà la nostra azione politica che sarà improntata su tutto quello che ogni giorno ci regalano le nostre professioni», conclude Bertucci.