Regione, 3 milioni di euro per imprese pesca

“Come il Programma di Sviluppo Rurale, anche il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ha concluso il 2021 con un bilancio positivo e che fa ben sperare, vedendo erogati 2.646.690 euro alle imprese del Lazio e superando anche l’obiettivo di spesa previsto per il 31 dicembre dall’Unione Europea”. Lo dichiara in una nota l’Assessora all’ Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

“Nonostante la pandemia e il difficile momento vissuto dalle aziende del settore della pesca, sono state infatti diverse le misure pagate lo scorso anno. Penso, solo a titolo esemplificativo, alla misura dedicata ai porti e alle sale d’asta per cui abbiamo erogato 881.114 euro; a quella per la gestione e l’attuazione delle strategie di sviluppo locale dei FLAG con 305.999 euro; a quella per la trasformazione finanziata con 943.121 euro e infine alla misura per la commercializzazione con 108.665 euro.

Un dato che alla luce odierna acquista maggiore significato, rappresentando una importante immissione di liquidità, di stimolo e di leva in un momento molto delicato dal punto di vista imprenditoriale ed economico a livello nazionale”.