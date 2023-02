Regionali, Tidei (Terzo Polo): “Grande soddisfazione per il successo personale. Ripartiamo da un’opposizione ferma e costruttiva”￼

“Desidero esprimere la mia grande ed emozionata soddisfazione per il risultato ottenuto a livello personale alle elezioni, che mi vedono prima assoluta nel Terzo Polo, con tantissime preferenze”. Così, in una nota, la consigliera regionale del Terzo Polo Marietta Tidei. “Naturalmente non voglio celare in alcun modo il forte rammarico per la sconfitta della coalizione a sostegno di Alessio D’Amato, che si è dimostrato un vero combattente in una situazione oggettivamente difficile e con il quale ripartiremo per una opposizione ferma e costruttiva. I risultati del voto dimostrano una volta di più che la direzione giusta è quella della vicinanza e presenza costante sui territori e l’ascolto continuo delle esigenze dei cittadini. Ringrazio di cuore i tantissimi amici che mi hanno sostenuto a Roma e in quasi tutti i comuni della provincia. Nonostante i risultati del Terzo Polo, siano al di sotto delle aspettative, credo che ci sia tutto lo spazio politico per costruire il partito unico. Lavorerò perché anche nel Lazio, questo nuovo soggetto guardi con l’attenzione dovuta ai territori. Invio i miei auguri di buon lavoro al presidente Rocca e alla sua maggioranza, auspicando che mettano sempre al primo posto il bene di una Regione bellissima qual è il Lazio.”