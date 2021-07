Recupero urbano di Tivoli Terme-Borgonuovo: la Giunta approva la convenzione con l’Ater

La Giunta comunale di Tivoli ha approvato la convenzione tra Comune di Tivoli e Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) della Provincia di Roma e per la gestione del finanziamento denominato “Contratti di Quartiere II” relativo al “programma di recupero urbano per l’area Tivoli Terme–Borgonuovo”, per il quale il Comune di Tivoli ha visto assegnarsi nel 2005 un finanziamento di 9,9 milioni di euro (poi ridotto a circa 7,5 milioni per lo stralcio dell’intervento relativo al sottopasso della via Tiburtina) dal ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lazio.

«Il programma riguarda un progetto che ha preso le mosse nel 2004 e che ha incontrato una serie di circostanze che ha generato rallentamenti e rimodulazioni tali da non averne potuto ancora vedere la realizzazione», spiega l’assessora ai Lavori pubblici Laura Di Giuseppe. «Oggi, grazie alla collaborazione tra Comune, Ater, Provincia di Roma e la società incaricata della progettazione, finalmente questo progetto vede una ripartenza: la nuova convenzione consentirà, infatti, ad Ater di appaltare e gestire autonomamente gli interventi sui propri immobili (per 3,4 milioni di euro complessivi) e al Comune di Tivoli di procedere ad affidare e realizzare i lavori relativi a marciapiedi, viabilità, aree a verde e pubblica illuminazione per oltre 2,5 milioni di euro. Il programma di recupero urbano è atteso e importante non soltanto per il quartiere di Tivoli Terme, ma anche per l’intera città».

Tramite la nuova convenzione si è stabilito che l’Ater potrà intervenire direttamente sugli immobili di propria competenza in qualità di stazione appaltante (per la parte di finanziamento destinato al patrimonio immobiliare di sua competenza), gestendo autonomamente gli affidamenti e tutte le attività tecniche.

Ora si procederà all’invio della convenzione, deliberata in Giunta, alla Regione Lazio, ente erogatore del finanziamento, e verrà velocemente rimodulato il progetto iniziale operando la distinzione tra i due interventi (quelli di competenza comunale e quelli di competenza Ater) e terrà conto dei lavori che nel corso degli anni Ater ha effettuato – o che sta per effettuare – sui propri immobili. Tale revisione sarà, poi, oggetto della valutazione dell’apposito comitato tecnico dell’Ater per la definitiva approvazione.

«Ultimati questi passaggi, saranno affidati i lavori. Per quanto riguarda il Comune, si occuperà degli interventi stradali su via Tiburtina, via dei Fauni, via Cesare Augusto, via Baccelli, via Arcigene e via Pozzilli», conclude Di Giuseppe, «oltre che dei lavori per il completamento della pubblica illuminazione su via dell’Aeronautica, via dei Laghi e via Don Minzoni e per il rifacimento dei marciapiedi su via Tiburtina e via Don Minzoni».