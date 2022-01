Quintiliolo, approvato l’ordine del giorno di Cartaginese per sistemare la strada

Un calvario durato un anno e mezzo, e anche qualcosa di più, su cui oggi si può iniziare a scrivere la parola fine. A fornire carta e penna per il lieto evento è la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese, che ieri ha portato all’attenzione dell’aula riunita, il suo ordine del giorno per sistemare la strada di Quintiliolo. Chiusa a causa di una frana, che ha reso impraticabile una delle arterie più utilizzate dai pendolari come alternativa alla via Tiburtina, è rimasta inagibile a causa della mancanza di fondi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza. Il Comune di Tivoli ha più volte bussato alle porte della Regione stessa e di Città Metropolitana, ottenendo dopo le petizioni e le proteste, una parte dei soldi necessari da Palazzo Valentini, 350mila euro, utili sicuramente ma non sufficienti per far partire il cantiere.

Oggi a coprire il resto di penserà proprio l’ente regionale, come richiesto nell’ordine del giorno presentato e approvato. “Sono molto soddisfatta per il risultato conseguito, che ha visto finalmente l’approvazione da parte del consiglio regionale del Lazio del mio ordine del giorno per la messa in sicurezza e il rifacimento della strada di Quintiliolo, chiusa a causa di una frana più di un anno e mezzo fa. Si tratta infatti di una delle arterie più importanti non solo per Tivoli ma anche per i comuni limitrofi, come Guidonia e Marcellina, e per i tanti pendolari che ogni giorno erano soliti utilizzarla per motivi di lavoro e studio. Un danno incalcolabile a cui oggi possiamo finalmente porre rimedio dando seguito così alle richieste dei cittadini, finora mai accolte. Il voto di oggi, dimostra la volontà di fare qualcosa per la comunità e per questo ringrazio tutti i colleghi che lo hanno sostenuto”, commenta Cartaginese. In totale per rendere di nuovo agibile il passaggio ci vogliono più di 520mila euro.