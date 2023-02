Pronti al voto per le regionali del Lazio

Con una settimana finale di campagna elettorale ridimensionata sui social dalla presenza di Sanremo, i candidati si apprestano al verdetto delle urne. Si vota per il nuovo consiglio regionale del Lazio. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Il sistema elettorale non prevede il ballottaggio quindi risulterà eletto subito il candidato con il maggior numero di voti. Cinque i candidati che si contendono il voto: Alessio D’Amato (Partito Democratico, Lista Amato, Terzo Polo con Azione e Italia Viva, Più Europa-Radicali-Volt, Demos, Verdi-Sinistra con D’amato, Psi); Francesco Rocca per il centrodestra (Civica per Rocca, Fratelli d’Italia, Noi moderati-Sgarbi, Forza Italia, Lega, Udc); il M5S candida Donatella Bianchi sostenuta dai pentastellati e dalla Lista progressista; poi Unione popolare con Rosa Rinaldi e il Pci schiera Sonia Pecorilli.