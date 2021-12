Una Federazione di tutte le liste civiche di Guidonia Montecelio che oggi viaggiano in ordine sparso: l’unico modo per vincere è unire le istanze del civismo. La proposta è di Flora Fusciello e Giorgio La Bianca che entrano in campo per avviare un tavolo che metta insieme (almeno provandoci) le varie realtà civiche che sono già schierate in città. Un appello al quale dovrebbero quindi rispondere il Nuovo Polo Civico di Erick D’Alisa (coordinatore delle liste di Cerroni, Lombardo più De Dominicis), il fronte di Uniti in Comune di Claudio Zarro, e le singole liste che si sono affacciate su Guidonia, come la formazione di Laura Santoni e Angelo Mortellaro, la lista di Marco Berlettano, tanto per citare le proposte più conosciute.

“La città di Guidonia Montecelio e la sua cittadinanza hanno bisogno di un rinnovamento politico lontano dai vecchi schemi rappresentati dalla “politica dei partiti”. Oggi più che mai è il momento che la politica dei partiti lasci spazio alla politica delle persone, fatta di persone di buona volontà e di impegno sul territorio: è il civismo in senso stretto, privo di tessere e bandiere, ma pieno di idee e di fatti.

Partendo da questa premessa, dopo una condivisione di idee sulla situazione politica attuale e sul futuro della città di Guidonia Montecelio, abbiano deciso – dicono Flora Fusciello e Giorgio La Bianca – di unire le nostre forze come rappresentanti di alcune liste civiche che hanno partecipato disgiuntamente come candidati sindaci alle amministrative del 2017, per dare un contributo alla risoluzione dei problemi che affliggono questa città da diversi anni, dovuti soprattutto all’incapacità della politica a risolverli.

Per questo, riteniamo che per rilanciare la città occorra un’amministrazione forte, formata da cittadini competenti e preparati, presenti attivamente sul territorio, vicini alla cittadinanza e conoscitori dei loro, anzi dei nostri, problemi quotidiani.

Per fare ciò dovremo riunire tutte le liste civiche presenti sul territorio, attualmente frammentate, per creare una Federazione di liste, e per questo ci facciamo promotori di un tavolo di lavoro , dove riunirle, per creare un’unità di intenti che possa sfociare in un programma comune per il futuro della città di Guidonia Montecelio: perché uniti si vince sempre.

Tale scenario sarà di impulso ad un rinnovamento della politica e farà da volano per coinvolgere i tanti cittadini delusi dalla politica dei partititi, che preferiscono l’astensionismo, al voto.

Democrazia partecipata e bene comune sono i valori, e i princìpi, per questo progetto, di ampio respiro, lungimiranza e fattibilità”.