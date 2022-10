Promuovere un libro con i social, il nuovo handbook di Gea Petrini

Cambia l’esperienza degli scrittori, si evolve e diventa 3.0 dato che per poter stare sul mercato anche gli autori devono saper costruire una propria esperienza sui social media e utilizzare i nuovi strumenti per far conoscere le proprie opere.

Promuovere un libro con i social di Gea Petrini, edito da Capponi Editore, è il primo manuale (scritto come un blog) che esce in Italia per rispondere a queste nuove esigenze, andando a trattare anche le possibilità più recenti offerte da Tik Tok.

Gea Petrini, direttore del network Point, è una giornalista, social media expert, scrittrice fantasy e autrice di libri self-help. Conosciuta in rete anche come GeaBook per i suoi canali social dedicati alla recensione dei libri, è stata in radio e in Tv per parlare del suo esordio con Obscurity, primo volume delle Darkness Chronicles. Un romanzo pubblicato come autrice indipendente che ha venduto migliaia di copie. Dalla sua esperienza diretta e dalle competenze come social media expert nasce Promuovere un libro con i social.

“Se ho capito qualcosa di tutto questo leggere, studiare, scrivere è che la parte più entusiasmante e terrorizzante è condividere con gli altri. Mi succede con i miei romanzi, quando vanno via dalle mie mani per arrivare ai lettori. E mi succede con le competenze e l’esperienza che ho messo in questo libro, pensato e voluto per condividere con gli altri autori ogni possibilità che i social media ci offrono per valorizzare l’unica storia che poi conta, la nostra”, spiega l’autrice. “Promuovere un libro con i social, mette insieme il personal branding degli autori e il book marketing in uno stesso percorso partendo dal cambio di mentalità, dalla convinzione che la natura digitale sia parte ormai della nostra identità. C’è il metodo, il funnel dello scrittore, l’analisi e i consigli per ogni piattaforma”.

L’handbook accompagna gli autori in ogni fase di questo iter, in modo da costruire una presenza in rete che li faccia esprimere in maniera efficace e soprattutto autentica. L’autrice inizia dalle basi: il genere letterario, la voce social, i toni, il piano editoriale. E in seguito affronta le singole piattaforme, offrendo dei consigli preziosi per viverle al meglio, in base agli obiettivi e alle inclinazioni personali. Il tutto si intreccia in una diversa dimensione che prende vita nelle piattaforme social tra reel, post, tweet e storie.

Il libro è disponibile presso il Centro Commerciale Tiburtino di Guidonia alla Libreria Coop ed è acquistabile in tutte le librerie, negli store online e su Amazon.