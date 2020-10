Proietti: “Halloween, niente gruppi e feste private”

A Tivoli cresce il contagio, il sindaco Giuseppe Proietti rivolge un appello ai cittadini chiedendo responsabilità, soprattutto in vista del prossimo weekend e della festa di Halloween. In città i residenti che hanno contratto il virus hanno superato quota 300, solo ieri erano 28 i positivi segnalati dalla Asl Roma 5.

“Dobbiamo tutti noi riflettere su questi numeri – ha dichiarato Proietti –. Il virus circola e non in forma più leggera come qualcuno ha sostenuto nelle scorse settimane: negli ultimi giorni abbiamo avuto due decessi, mentre alcune persone positive sono ricoverate in ospedale. Anche le scuole incominciano a evidenziare casi di positività sempre più numerosi e questo genera preoccupazione tra le famiglie e gli operatori scolastici. Bisogna stare molto attenti. La raccomandazione forte che voglio fare a tutti, indistintamente, è di usare massima prudenza, non cercare occasioni di contatto se non indispensabili, indossare le mascherine, mentre ribadisco un no totale agli assembramenti. Una raccomandazione che vi facciamo anche in vista di un evento previsto nel weekend, la festa di Halloween, che quest’anno dovrà essere vissuta in modo diverso. Evitate assembramenti per cercare di alleggerire il peso che l’espansione del contagio sta provocando sulle Asl e sul sistema ospedaliero. Faccio qui un invito e un appello forte anche ai genitori: cercate di convincere i vostri bimbi e bimbe a non girare in gruppo nei giorni di Halloween, come si è fatto negli altri anni e non organizzate feste private in casa. Stiamo attraversando una fase acuta della pandemia, e spero che nei prossimi giorni la situazione non peggiori, sta a noi, ai nostri comportamenti, cercare di arginare la diffusione della malattia”.