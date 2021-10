Primi sopralluoghi dei sindaci dei tre Comuni per la strada intercomunale tra Mezzaluna e Santa Lucia

I sindaci di Mentana, Fonte Nuova e Monterotondo, insieme all’assessore regionale ai Trasporti e Viabilità Mauro Alessandri hanno svolto un sopralluogo per visionare il tracciato della nuova strada alternativa alla Nomentana, opera che riguarda l’intero quadrante nord-est della Città Metropolitana di Roma Capitale. Infatti, in seguito all’approvazione dell’accordo del 25 febbraio scorso tra il Comune di Fonte Nuova e il Comune di Mentana per la realizzazione di una strada intercomunale, che da via della Mezzaluna si ricollega con la zona industriale di Fonte Nuova in via Aurora, la Regione Lazio ha concesso un finanziamento di 1 milione di euro.

Marco Benedetti, Piero Presutti e Riccardo Varone hanno ringraziato per l’interessamento l’assessore Mauro Alessandri, che ha lavorato e sta lavorando politicamente affinché questa importante opera possa vedere la luce nei prossimi anni. I sindaci hanno richiesto alla Regione Lazio, nell’ambito degli interventi previsti per la Ryder Cup che avrà luogo a Marco Simone di Guidonia nel 2023, ulteriori risorse per il completamento del finanziamento dell’opera, primo tratto di una viabilità alternativa che permetterà di ricollegare, con un percorso veloce, la Nomentana e la Palombarese alla tangenziale San Martino di Monterotondo, migliorando il collegamento tra i tre Comuni e decongestionando il traffico pendolare che quotidianamente li attraversa.