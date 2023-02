Primarie Pd, Di Silvio nella lista di Elly Schlein

“Ci sarò io a rappresentare il popolo in assemblea nazionale”. Risponde così sui social a chi gli pone la domanda “ma ai lavoratori chi ci pensa?”, il consigliere comunale Emanuele Di Silvio si schiera con Elly Schlein, come l’area politica nella quale milita cioè quella di Daniele Leodori. Il consigliere è candidato nella lista della Schlein per l’assemblea nazionale nelle primarie di domenica 26 febbraio aperte anche ai non iscritti per decretare il prossimo segretario nazionale tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

Di Silvio parla in un post sui social. “Domenica attraverso le primarie sceglieremo il nuovo segretario del Partito Democratico. Il mio sostegno andrà a Elly Schlein, che ringrazio per avermi scelto come uno dei suoi candidati all’assemblea nazionale del PD. In lei intravedo le possibilità di un vero rilancio del nostro partito e della coalizione progressista. Quello di domenica è quindi un appuntamento importante: potranno votare tutti i cittadini residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, presso le sedi/Gazebo allestite nelle circoscrizioni. Grazie a chi vorrà sostenermi votando Elly come Nuova segretaria del Partito Democratico”.