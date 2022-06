Presutti: “Gli elettori hanno apprezzato la nostra concretezza”

La clamorosa riconferma di Piero Presutti come sindaco di Fonte Nuova non lascia spazio ad alcuna polemica. I toni di una campagna elettorale molto aspra sono stati smorzati anche dai due competitor: Graziano Di Buò e Imelda Buccilli riconoscono la sconfitta e allo stesso tempo promettono un’opposizione dura, ma leale. Il sindaco riconfermato ringrazia elettori e alleati ed è già pronto a ripartire.



Parola d’ordine “continuità”



“Mi hanno attaccato come sindaco fantasma. Il sindaco fantasma non si vede, però fa le cose”, scherza Presutti. “La realtà è che il risultato di ieri dà il chiaro segnale di un elettorato che ha apprezzato il lavoro che abbiamo svolto in questi anni”. Piero Presutti è stato rieletto col 68,1% sindaco di Fonte Nuova, un grandissimo risultato in parte anche atteso.

“Mi aspettavo una vittoria al primo turno, ma non con queste proporzioni. Candidati ed esponenti delle liste che mi hanno appoggiato in questa avventura hanno sempre trovato terreno fertile rispetto al mio nome nel corso della campagna elettorale. Non può che farmi un enorme piacere, ma proprio per questo ci aspettavamo un buon risultato. Mai avrei pensato di vincere con quasi il 70%”.

“Il mio ringraziamento va a tutti i consiglieri uscenti che si sono ricandidati praticamente in blocco. Sono contento anche del risultato della lista dei democratici che sono stati attaccati molto per la scelta che hanno fatto, ma sono stati ripagati dal buon risultato che hanno ottenuto”.

Un successo macchiato solo dalla scarsa affluenza, anche se a Fonte Nuova parliamo di un divario che non arriva a 7 punti percentuali rispetto alla consultazione del 2017.

“È stato un problema generalizzato, aggravato anche dalla scelta di questa data da parte del governo – spiega il sindaco –. Tante famiglie avranno utilizzato questi giorni per andare fuori, visto che si trattava del primo weekend dopo la fine delle scuole. Bisognava fare uno sforzo e mettere le votazioni su due giorni. La percentuale sarebbe stata più alta. Oltre a questo la politica strillata dei venditori di pentole e l’eccesso di comunicazione social portano a un’assuefazione. Sono stato tacciato di essere un sindaco fantasma soprattutto perché mi sono opposto a questo andazzo”.

Ora quel che conta per Presutti è proseguire con l’attività amministrativa.

“Abbiamo atti pronti e andremo in continuità. Ci stiamo già muovendo sulle scuole, in particolari sugli edifici degli istituti del territorio. Domani iniziano i lavori del cantiere dell’Aldo Moro per l’efficientamento sismico ed energetico. Abbiamo consegnato oggi i lavori di manutenzione straordinaria su varie strade della città. Al via anche la progettazione di una struttura destinata al sociale, dedicata in particolare alla residenza assistita per persone disabili. Sarà finanziata anche con fondi Pnrr, nello specifico 300 mila euro”.



Di Buò e Buccilli si complimentano con il vincitore



Anche dalle forze di opposizione arrivano i complimenti a Piero Presutti per la sua netta affermazione.

Il candidato del centrodestra Graziano Di Buò dai suoi account social ringrazia i propri elettori e rivolge i suoi auguri alla coalizione vincente.

“Siete stati grandi nel sostenere questa nostra battaglia contro qualcosa che sapevamo essere molto più grande di noi – ha dichiarato Di Buò –. Faccio i miei auguri alla coalizione che ha vinto e al sindaco rieletto. A voi tutti che ci avete votato e sostenuto il mio Grazie, un Grazie che viene dal cuore, quel cuore che ho gettato nella mischia cercando di far uscire Fonte Nuova dal vicolo cieco in cui si era cacciata”.

Sulla stessa linea anche Imelda Buccilli che rinnova il proprio impegno al fianco dei cittadini di Fonte Nuova.

“Voglio fare pubblicamente le mie congratulazioni a Piero Presutti per la sua riconferma a primo cittadino di Fonte Nuova. Una vittoria larga a cui va dato sicuramente atto, anche se frutto di un alto astensionismo che supera il 50% degli elettori”, il commento della candidata di M5S e Rinascita/Demos che pone l’accento sulla forte astensione. “Tutti noi che facciamo politica dobbiamo interrogarci e lavorare per far tornare le persone alle urne, la democrazia senza partecipazione è debole e le elezioni sono uno dei momenti di partecipazione dei cittadini (non il solo questo è certo)”. Buccilli fa anche una promessa: “Porteremo le nostre e le vostre istanze in Consiglio comunale, saremo un’opposizione vigile ed attenta, ma sempre propositiva e costruttiva e mai demagogicamente contraria ai provvedimenti utili ed importanti per la città”.