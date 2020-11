Presutti: “È ufficiale, Fonte Nuova avrà la caserma”

È ufficiale, a breve anche Fonte Nuova avrà una caserma dei Carabinieri sul proprio territorio comunale, a comunicarlo è il sindaco Piero Presutti.

“È con soddisfazione che ho il piacere di condividere con voi una notizia che attendevamo da tempo: finalmente il Comune di Fonte Nuova vedrà sorgere sul proprio territorio una Caserma dell’Arma dei Carabinieri”, ha dichiarato il primo cittadino. La proposta dell’istituzione del presidio è stata inviata al Ministero dell’Interno per la sua approvazione definitiva.

“Si tratta di un risultato eccezionale, frutto di un grande lavoro di squadra, che ha coinvolto la giunta sin dai primi giorni del suo insediamento, in una proficua sinergia con gli Uffici comunali competenti – continua il sindaco –. Ma è stata anche occasione per l’amministrazione per misurarsi con una complessa attività interistituzionale, che costituirà prezioso bagaglio d’esperienza per i progetti futuri. A tal proposito esprimo un sentito ringraziamento alla Prefettura e all’Arma dei Carabinieri, anche per l’attività che quotidianamente svolgono sul territorio”.