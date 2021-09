Premio Acquerello Roesler Franz a Villa Gregoriana, ecco il vincitore

Villa Gregoriana per un giorno come nel Grand Tour. Una festa per il gioiello del patrimonio culturale di Tivoli che ieri, domenica 19 settembre, ha visto all’opera decine di acquerellisti concentrati a coglierne l’essenza a colpi di pennello in un contest che alla fine ha premiato l’opera giudicata più bella.

L’edizione 2021 del Premio Acquerello dedicato alla memoria del celebre pittore Ettore Roesler Franz, che si è svolto per la prima volta a Tivoli, se l’è aggiudicato Tonino Monaco per la bellezza complessiva dell’opera e per la vitalità dei colori. Al secondo posto Cristina Giammaria “per la particolarità stilista dell’opera”, al terzo Giacomella Simeoni “per l’effetto cartolina ed i colori con particolare effetto “scioglimento”. I riconoscimenti sono stati consegnati da Giorgia Montesano, presidente della giuria, insieme con Pierluigi Roesler Franz e Fabrizio Pellegrini.

Da oggi opere in mostra presso la sala Ettore Roesler Franz a piazza Palatina.

Il vincitore del premio Tonino Monaco



Al secondo posto Cristina Giammaria e al terzo Giacomella Simeoni

La direttrice di Villa Gregoriana: “Avete riportato questo luogo alla memoria del Grand Tour”

“Avete arricchito e portato alla memoria del Grand Tour questo luogo”, è stato il ringraziamento che la direttrice di Villa Gregoriana, Giorgia Montesano, ha tributato a tutti gli artisti che sin dalla mattina hanno lavorato alla loro opera dopo aver scelto lo scorcio preferito, della Villa o del centro storico di Tivoli.

Il Premio è stato organizzato dall’Associazione Romana Acquerellisti in collaborazione con la famiglia Roesler Franz, con il FAI – Villa Gregoriana di Tivoli, con Fabrizio Pellegrini presidente dell’associazione Tivoli Emotions, che a fine manifestazione era soddisfatto ed emozionato. “La foto simbolo di una giornata meravigliosa – ha detto Pellegrini – è quella che ho scattato stamattina ad una bimba di 7 anni, opportunamente ripresa di spalle, che ha partecipato al contest

È lei la assoluta vincitrice morale, il senso profondo di tutto, trasferire alle generazioni la sensibilità verso l’arte in generale. Una grande giornata oggi in occasione del Premio Ettore Roesler Franz 2021″.

Il concerto

Ha partecipato alla manifestazione l’Accademia Ergo Cantemus con un contributo artistico-musicale: una speciale performance del Soprano Arianna Morelli dal Teatro dell’Opera di Roma, accompagnata al pianoforte da Ester Di Domenicantonio

Premiato Fabrizio Pellegrini

Consegnati anche i quattro premi che famiglia Roesler Franz riconosce annualmente per ricordare la memoria del proprio avo pittore Ettore: all’architetto Carlo Bernoni per aver organizzato nel 2018 la mostra del pittore Adolfo Scalpelli, unico allievo di Ettore Roesler Franz; al dottor Luca Rocconi di Roma Esoterica con il premio Roma Sparita 2020, per aver collaborato in questi anni con la famiglia a portare il progetto di rilancio della figura di Roesler Franz a Roma; la signora Luciana Cordeschi con il premio presepio Natale 2020, per aver realizzato un presepio capolavoro ispirato agli acquerelli di via Giulia di Roma Sparita; L’ingegnere Bruno Leoni con il premio Roma Sparita 2021, per aver realizzato due volumi rispettivamente sugli acquerelli di Roma e di Tivoli dipinti da Ettore Roesler Franz; a Fabrizio Pellegrini con il premio Tivoli 2021, per aver affiancato in questi anni la famiglia a portare avanti il progetto di rilancio della figura di Roesler Franz a Tivoli.