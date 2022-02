Premiati i vincitori del bando Lazio: Vivi lo Sport

Premiati i vincitori del bando della Regione Lazio “Vivi lo Sport” rivolto alle realtà sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva paralimpica. A consegnare gli attestati agli atleti vincitori il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina presso il Centro di preparazione Paralimpica a Roma.

Alla premiazione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei diciannove progetti vincitori, il Presidente del Comitato Paralimpico del Lazio, Marco Iannuzzi, e il delegato allo Sport della Regione Lazio, Roberto Tavani.

Tre anni fa la Regione Lazio e il Comitato Italiano Paralimpico hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sport di inclusione. Da questo protocollo sono nate diverse iniziative comuni, tra cui il bando della Regione Lazio “Vivi lo Sport” che ha finanziato già oltre cinquanta progetti di riferimento paralimpico. Con l’ultima edizione del bando sono stati finanziati ulteriori diciannove progetti di partecipazione e di inclusione grazie alle attività sportive.

I progetti hanno riguardato, tra le altre, diverse discipline sportive come la scherma, il basket, il tiro con l’arco, l’equitazione, le bocce, la corsa, il tennis, i tuffi che hanno visto la partecipazione di moltissimi atleti.

Il bando “Vivi lo Sport” ha il grande merito di stimolare progettualità in grado di coinvolgere ragazze a ragazzi in progetti di attività sportive di inclusione, rendendoli sempre più partecipi di una comunità, e al tempo stesso attiva un circuito virtuoso di ispirazione e di emulazione per tanti giovani con disabilità affinché si avvicinino all’attività motoria e allo sport.