Polo Civico: “A Setteville Nord e Marco Simone residenti ostaggio delle buche”

Pochi soldi, casse a secco, e buche per strada. La storia per il Polo Civico però non funziona: la mancanza di risorse è una giustificazione che non regge da parte dell’amministrazione di Guidonia Montecelio. “Il grido dei residenti delle due popolose circoscrizioni che si aggiunge e rafforza quello degli altri non può restare inascoltato. I residenti di Setteville Nord e Marco Simone chiedono interventi all’Amministrazione per la sistemazione delle strade e per risolvere i problemi causati dagli stop che furono previsti per tutte le intersezioni dei principali quadrivi della zona”.

“Ho esposto il problema e le richieste dei cittadini in diverse sedute della commissione consiliare Lavori Pubblici – commenta Mario Proietti, consigliere comunale del Polo Civico Il Biplano -. L’ultima volta proprio l’altro giorno. I residenti hanno scritto più volte all’Amministrazione ed al Sindaco senza ricevere risposte soddisfacenti. La scusa della mancanza di fondi non è accettabile per delle questioni che si trascinano da anni così come il tempo che i 5Stelle hanno cercato di guadagnare, ogni volta, dicendo ai cittadini di aspettare il prossimo bilancio. Di bilanci ne sono passati già tre e di interventi non se ne sono visti. Chiediamo ancora una volta all’Amministrazione di intervenire per ripristinare il manto stradale e superare l’ordinanza n.69 del 20 febbraio 2015, che istituiva gli stop, per ripristinare un minimo di sicurezza stradale”.