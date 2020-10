Plebani: “Il sindaco risponda su Madonna delle Rose”

Ancora nessuna notizia per quel che riguarda Madonna delle Rose e il rimborso milionario che il Comune di Mentana deve versare alla Sapienza. La consigliera Arianna Plebani chiede al sindaco una risposta con una nuova interrogazione.

“Sono scaduti i termini per il pagamento dei 14 milioni e 500 mila euro verso La Sapienza – dichiara la capogruppo Fi in consiglio –. È arrivata la cartella esattoriale dalla Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro di circa 420 mila euro e, nonostante riguardi tutta la popolazione mentanese che con un eventuale dissesto sarebbe chiamata a pagare questo enorme debito, dal sindaco e dal Comune non arriva nessuna notizia. Il silenzio assoluto, come d’altronde oramai è triste consuetudine vedi anche le due interrogazioni con relative diffide riguardo alla richiesta del certificato di agibilità della scuola in via Brunelleschi, per le quali siamo stati costretti a ricorrere al Prefetto per far valere i nostri, di tutti i cittadini, diritti di legge. Nonostante sia molto difficile portare avanti il mio compito quando chi dovrebbe far rispettare le normative le violi non dando informazioni richieste vado avanti perché è un diritto inviolabile di tutti i cittadini sapere”.