Pd: “Sempre più FdI nel governo Proietti”

Una amministrazione vestita da civica ma virata a destra. L’occhio da cronista non mente e al Pd tiburtino non è sfuggito l’elenco dei presenti all’iniziativa che domenica scorsa è stata organizzata a Tivoli da Fratelli d’Italia per dire “no” al coprifuoco. Carta e penna alla mano i dem hanno preso letteralmente l’elenco dei partecipanti e notato sia Massimiliano Asquini, consigliere di opposizione sulla carta ma sempre più vicino alla maggioranza civica, che Gianfranco Osimani, il quale invece siede senza paravento su una delle poltrone del consiglio che sostengono l’amministrazione in carica. “In una manifestazione tenuta ieri (domenica, ndr) dalla sezione di Tivoli del Partito di Giorgia Meloni, si sono dati appuntamento iscritti, dirigenti e consiglieri comunali, tra cui Gianfranco Osimani, consigliere di maggioranza della prima ora, e Massimiliano Asquini, eletto nelle liste della lega e poi passato in Fratelli d’Italia come una risorsa aggiuntiva (stampella) della maggioranza del primo cittadino – fanno sapere in una nota i dem tiburtini -. Una presa di posizione netta quella di Fratelli d’Italia e di Proietti, i primi che si schierano apertamente dalla parte dell’attuale maggioranza, il secondo che accetta di buon grado questa scelta, facendo virare sempre più a destra l’attuale amministrazione. Adesso possiamo dire con certezza che anche Fratelli d’Italia è responsabile del declino e del degrado di Tivoli!”.