Pd Mentana, confermata alla guida Serena Pandolfi

Confermata alla guida del Pd Mentana la segretaria Serena Pandolfi. La capogruppo in Consiglio di Rete Democratica ha raccolto nuovamente la fiducia dei militanti dem al termine del congresso cittadino che si è svolto nella giornata di domenica.

“Uniti e unitari, forti di nuove energie e nuovi stimoli e consapevoli della grande responsabilità che le recenti e nuove sfide ci impongono. Abbiamo costruito un percorso in continuità e rottura al contempo, per dare seguito a un processo di rinnovamento avviato nel passato recente e pronti a mettere a disposizione le energie e le idee alla città”, commenta il direttivo Pd mentanese.

“Una grande soddisfazione, un lavoro unitario e maturo per dare continuità al percorso avviato in questi anni per affrontare le nuove sfide – politiche e amministrative – che ci attendono. Far vivere un circolo, nei tempi della politica sui social, è un atto audace. Ci vuole pazienza e coraggio a riempire questi spazi di idee, elaborazione politica, prospettive. E oggi più che mai non posso che ringraziare ogni persona che continua a mettersi a disposizione in questo percorso, che è prima di tutto umano: sempre insieme, sempre una squadra”, ha dichiarato Serena Pandolfi.