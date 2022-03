Pd Fonte Nuova, Panzardi: “Alle elezioni con Presutti”

Si scalda la campagna elettorale a Fonte Nuova. Anche il Pd ha fatto la sua scelta di campo, alle prossime elezioni entrerà nella coalizione civica e sosterrà il sindaco uscente Piero Presutti. A comunicarlo è la segretaria cittadina Eleonora Panzardi.

“In occasione del consiglio comunale odierno, in cui il sindaco Presutti ha formalmente ufficializzato la sua ricandidatura, e sulla base di quanto deliberato all’unanimità dal direttivo del circolo Pd Fonte Nuova (alla presenza del Segretario provinciale Rocco Maugliani che ringrazio) intendiamo sostenere, alle prossime elezioni amministrative, un progetto civico rivolto a tutte le forze democratiche in campo che possa costruire una proposta politica solida a sostegno di Piero Presutti sindaco”, dichiara Panzardi.

“Il dialogo avviato nelle scorse settimane con l’attuale maggioranza, concretizzatosi positivamente quest’oggi nella seduta consiliare – continua la segretaria –, ha fatto sì che venisse accolta la nostra proposta di svincolare dal progetto della caserma la vendita delle farmacie comunali, puntando alla riorganizzazione e al miglioramento di almeno una di esse in modo tale da salvaguardare i dipendenti, razionalizzare il servizio e garantire piena fruibilità di un presidio sanitario pubblico ai nostri cittadini”.

Una scelta compiuta anche in vista delle prossime sfide che attendono la città.

“Il prossimo voto amministrativo avrà una rilevanza enorme anche e soprattutto in vista dell’attuazione del PNRR – conclude la dirigente dem –. Pertanto, la classe dirigente che farà parte attivamente di questa fase, avrà il compito delicatissimo di amministrare la città di Fonte Nuova e guidare i cittadini attraverso un percorso comune, facendosi interprete dei bisogni collettivi. Una sfida ambiziosa che mi auguro saremo capaci di cogliere facendo emergere figure e istanze all’altezza di questo contesto eccezionale, ripartendo insieme con nuove idee e una prospettiva comune”.