Parte il punto vaccinale all’Ihg di Guidonia

Da domani al via le vaccinazioni anti Covid-19 agli over 80 anche presso il punto vaccinale predisposto all’Auditorium Fabbrica della Musica a Colleferro Scalo.

Partite ieri le vaccinazioni alle Forze dell’Ordine al Valmontone Hospital.

Proseguono a ritmo serrato le attività e sempre domani partono le vaccinazioni all’Italian Hospital Group di Guidonia Montecelio per le forze dell’ordine.

VACCINAZIONI PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO UNDER 55, NON STUDENTI

PRENOTAZIONI ONLINE DAL 18 FEBBRAIO

Come già comunicato dalla Regione Lazio, da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario (Può prenotare la vaccinazione il personale delle università aderente al CRUL- Comitato regionale di Coordinamento Università del Lazio) ,docente e non docente, con età compresa tra 18 anni (anno di nascita 2003) 55 anni (anno di nascita 1966) senza patologie, potrà prenotare il proprio vaccino anti COVID-19.

Può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il SSR della Regione Lazio.

Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

Il Codice Fiscale Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

La prenotazione è scaglionata per fasce d’età secondo il calendario seguente:

45 – 55 anni dalle ore 00:00 del 18/02

35 – 44 anni dalle ore 00:00 del 22/02

Under 34 anni dalle ore 00:00 del 26/02 (non studenti)

La somministrazione dei vaccini avrà inizio il 22 febbraio.

Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede.

La seconda dose sarà somministrata tra la 10° e la 12° settimana successiva alla prima dose.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. 72 ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorderà l’appuntamento fissato.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841. Attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.