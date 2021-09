Torna La Giornata del Panorama, evento organizzato dal Fai – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con la Fondazione Zegna. Domenica 12 settembre, in occasione dell’ottava edizione dell’iniziativa, saranno in programma passeggiate, attività culturali e di svago e visite guidate dedicate ai paesaggi di tredici Beni Fai. Nel Lazio sarà possibile partecipare alla manifestazione presso Parco Villa Gregoriana a Tivoli.

L’iniziativa

I paesaggi sono preziosi elementi identitari oltre a essere in molti casi ambienti di vita quotidiana ed è importante raccontarne il valore storico, culturale, ambientale e sociale per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e per sensibilizzarli sulla tutela dei beni comuni.

Domenica il Fai inviterà il pubblico a “guardarsi intorno” con attenzione, a far spaziare lo sguardo e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare da tredici suoi Beni in dieci regioni: Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO), Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego, Palau (SS), a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal Fai.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 14 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito ufficiale, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Parco Villa Gregoriana

La visita a Parco Villa Gregoriana a Tivoli permetterà di scoprire la storia di questo paesaggio, dal progetto del giardino romantico all’evoluzione del parco dall’Ottocento a oggi, nonché di godere dei suoi bellissimi panorami nelle diverse ore del giorno. Vi si svolgeranno visite con la Direttrice Giorgia Montesano e itinerari in compagnia del giardiniere alla scoperta del patrimonio botanico qui custodito.

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il Fai si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Grazie al progetto Fai Ponte tra culture si potrà usufruire in alcuni orari di visite in lingua inglese, malgascia, portoghese, albanese e spagnola.

Costi di ingresso: Intero € 14; Iscritti FAI € 6; Famiglia € 31; Ridotto (6-18) € 9; Studenti universitari € 11; Residenti nel Comune di Tivoli € 8,50.