Parco Lucretili, rilascio di uno sparviere

Durante la bella manifestazione che si è svolta a Roccagiovine sabato 15 e domenica 16 ottobre, nell’ambito della 20° Mostra Nazionale del Coltello d’Arte, il Parco dei Monti Lucretili ha organizzato una passeggiata nella natura nella mattinata di domenica. Nel corso della breve escursione i partecipanti hanno avuto la sorpresa di assistere al rilascio di uno sparviere (Accipiter nisus). L’animale, soccorso il 6 ottobre dalle Guardie venatorie dell’ARCI Caccia di Palestrina, era stato consegnato ai volontari del GOPA Gruppo operativo ambientale di Licenza per agevolarne il recupero. Pur non presentando ferite e fratture evidenti l’animale si trovava in una condizione di evidente difficoltà, Immediatamente trasferito dai volontari GOPA presso il Parco Faunistico Piano dell’Abatino, sottoposto a controllo e alle cure del caso, dopo una breve permanenza al Centro è stato considerato in grado di riprendere il volo. Per questo motivo domenica 16 ottobre è stato rilasciato dagli operatori del Parco dei Monti Lucretili presso l’area di Prato dei Porcini nel cuore del Parco. La scelta del luogo ha l’intento di proteggere la riconquistata libertà in un ambiente protetto. Una piccola esitazione e poi il rapace ha spiccato il volo nel cielo di cristallo di questo splendido ottobre tra lo stupore e l’entusiasmo dei presenti.