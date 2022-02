Parco Lucretili nell’associazione nazionale Città dell’Olio

“Siamo veramente felici di aver aderito all’Associazione Nazionale Città dell’Olio poiché questo impegno significa continuare ad investire energie in un percorso di valorizzazione dell’olivicoltura locale. Fra le missioni del Parco ci sono infatti la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione. Per questo riteniamo strategico il percorso intrapreso al fianco dell’Associazione Città dell’Olio che, attraverso l’organizzazione di attività, eventi e progetti, darà lustro e visibilità alle nostre eccellenze”. Il Presidente del Parco Barbara Vetturini si esprime così manifestando la propria soddisfazione per l’importante passaggio. L’Associazione Nazionale Città dell’Olio riunisce Enti nel cui territorio si producono oli pregiati con Denominazione di Origine. Gli Enti che ne fanno parte si propongono di divulgare in collaborazione la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, di tutelare l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, di garantire il consumatore e di valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio produttivo italiano.