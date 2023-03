Parco Begozzi a Villa Adriana: al via la gara

È stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori per il nuovo parco urbano polivalente per attività sportive outdoor, nell’area del Parco Begozzi a Villa Adriana. Il progetto messo a gara ha subito una rimodulazione sulla base del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti in sede di Conferenza dei Servizi preliminare. Il progetto attuale ha visto il nuovo parere favorevole della Soprintendenza e la condivisione del Parco Adriano Comitato di quartiere, il quale si era fatto portavoce della richiesta di modifiche alla progettualità originaria anche da parte di altri comitati e associazioni.

Venerdì 3 marzo l’Assessora ai Lavori Pubblici e Vicesindaca Laura Di Giuseppe ha incontrato alcuni rappresentanti del Comitato di quartiere e la Commissione congiunta Urbanistica e Ambiente. In quella sede, è stato presentato il nuovo progetto, il quale è stato condiviso sia dal Comitato di quartiere sia dalla Commissione. Il 7 marzo il progetto ha ricevuto parere favorevole della Soprintendenza.

Le variazioni alla progettualità originaria sono state autorizzate dall’ente finanziatore del bando vinto dal Comune di Tivoli, ovvero il Dipartimento per lo sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri), il quale ha apportato una riduzione all’importo complessivo dei fondi da utilizzarsi da un milione e mezzo di euro a poco più di 973mila euro. Tali fondi prevedono la realizzazione di un parco urbano polivalente per attività sportive outdoor nell’area del Parco Begozzi a Villa Adriana. Nella fattispecie, il nuovo progetto consente la pratica di tre discipline sportive: il calcio, con la realizzazione di un campo da calcio a 5 in erba sintetica; gli scacchi, con la realizzazione di un’area attrezzata con 7 postazioni gioco e l’allenamento calistenico con l’installazione di appositi attrezzi e di tabella indicativa per lo svolgimento corretto dell’esercizio fisico.

Altri interventi previsti sono: l’installazione di un impianto di videosorveglianza controllabile da remoto e collegato sia al centralino della Polizia Municipale che delle Forze dell’Ordine, l’installazione di un impianto di illuminazione, la sistemazione e/o sostituzione dei cigli di bordo dell’area parco e la realizzazione di un’area parcheggio e sistemazione di quella attualmente presente. Verranno, inoltre, riqualificati i vialetti esistenti e le attrezzature ludiche e quelle per il fitness già presenti. Il patrimonio arboreo e arbustivo rimarrà inalterato, ad eccezione di una sola pianta malata che, su parere dell’agronomo, dovrà essere abbattuta. Tutto il verde sarà curato e sistemato.

La rivisitazione del progetto è stata accolta con favore da Giuseppe Belli, presidente del Parco Adriano Comitato di quartiere: “Il Comitato condivide il nuovo progetto approvato per il Parco Begozzi, il quale prevede la riqualificazione dell’intera area verde, che rimarrà fruibile liberamente dalla comunità”, dichiara.

“Per noi è fondamentale che il nuovo progetto incontri la condivisione sia della Soprintendenza sia della cittadinanza – afferma l’Assessora ai Lavori Pubblici e Vicesindaca Laura Di Giuseppe -. Ringrazio l’ufficio Lavori Pubblici che sta lavorando alacremente per rimanere nei tempi previsti dal finanziamento. Un ringraziamento va al Parco Adriano Comitato di quartiere, il quale si è sempre reso disponibile al confronto”.