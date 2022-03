Parcheggi disabili, disagi in via Nomentana. La denuncia di una mamma

La scarsità di parcheggi lungo la via Nomentana, nella frazione di Casali, può produrre un forte disagio specialmente per chi è più fragile e si trova a dover combattere quotidianamente con altre problematiche ben più gravi. È il caso di Elisabetta, mamma di un ragazzo non vedente assegnatario di un parcheggio con concessione lungo la via provinciale. Da oltre un anno il Comune di Mentana ha predisposto appositamente per lei un posto auto su via Nomentana in corrispondenza della sua abitazione, ma per più di un motivo non ne riesce a usufruire a pieno. Spesso la sosta delimitata dalla vernice gialla viene occupata da altri automobilisti col tagliando per disabili, mentre il lunedì mattina non vi è possibilità di lasciare l’automobile (pena una multa) per via della pulizia della strada.

“Tutti i lunedì mi fanno la multa per divieto di sosta, per la pulizia strade – spiega Elisabetta –. In più molto spesso trovo il posto occupato da altre autovetture con tagliando per disabili in quanto il paletto che segnala la concessione è stato posizionato più indietro rispetto allo stallo. La sera dopo le 20 i vigili non intervengono e mi trovo a dover girare per cercare un posto in una zona dove c’è scarsità. Capisco l’esigenza di dover pulire la strada, ma io non so come fare”.

Elisabetta è sola e non può assentarsi troppo a lungo dalla propria abitazione per cercare il posto per la propria vettura.

“Non posso permettermi di girare anche per mezz’ora, specie la domenica sera, per cercare un posto per la mia auto”, questa è la sua richiesta d’aiuto. “Quando ci avevano assegnato questo posto riservato pensavo di aver risolto almeno questo problema, invece mi ritrovo spesso a lottare anche coi vigili per vedere garantito questo mio diritto”.