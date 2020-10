Paolo Napoleoni è il nuovo direttore del Parco dei Monti Lucretili

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ha un nuovo direttore, l’architetto Paolo Napoleoni. Ad accoglierlo nella giornata di ieri è stata la presidente del Parco, Barbara Vetturini.



Napoleoni prende il posto dell’avvocato Fabio Refini, che per motivi familiari ha dovuto rinunciare all’incarico. Il nuovo dirigente proviene da una lunga esperienza negli ambiti della pianificazione e dell’ambiente maturata nel corso della sua attività presso la Città Metropolitana di Roma Capitale. È stato responsabile del coordinamento dell’area tecnica Aree Protette e responsabile presso l’Ufficio tecnico e gestione delle Riserve di Monte Catillo, Nomentum, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco. Nel corso della sua carriera ha ricoperto posizioni apicali nel settore del coordinamento, della sicurezza dei luoghi di lavoro e amministrativo, competenze che risulteranno preziose per la gestione del nostro Ente Parco.



Nel prendere servizio il direttore ha esortato alla collaborazione, elemento fondamentale per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre manifestato l’intenzione di lavorare al meglio per la crescita del territorio e dell’Ente stesso consapevole delle ottime professionalità presenti nel Parco. La presidente si è detta sicura che una proficua collaborazione, unita ad una programmazione ragionata e innovativa, gioveranno alla crescita del territorio.