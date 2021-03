Palombara, dopo l’incidente con camion finisce in arresto: trasportava hashish e cocaina

Arrivano i carabinieri per un incidente stradale e scatta un arresto per droga. E’ successo a Palombara, sulla Pascolare, dove i militari della stazione di Montelibretti, a seguito dell’intervento per lo scontro tra un’auto ed un autocarro, hanno notato che il conducente della macchina, un romano di 23 anni con precedenti, era particolarmente preoccupato per la presenza delle forze dell’ordine. Quell’atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno così deciso di effettuare una perquisizione su mezzo. E non si sbagliavano: hanno trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi ed un involucro contenente cocaina del peso di 27 grammi. Il giovane è stato poi accompagnato dal “118” al pronto soccorso dell’ospedale di Monterotondo, scortato dai carabinieri. Dopo le dimissioni il 23enne è stato arrestato e accompagnato in caserma. E’ stato quindi posto agli arresti domiciliari.