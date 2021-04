Palombara, discarica di rifiuti pericolosi e roghi tossici in campagna: denunciato

Nel terreno che aveva in uso i carabinieri forestali di Palombara, con i volontari dell’associazione Fedra, hanno trovato una discarica di rifiuti pericolosi e speciali riversati in una scarpata alta otto metri. L’uomo, un cinquantenne, è stato denunciato e dovrà rispondere din una sfilza di reati: oltre he dell’accumulo fuorilegge anche di gestione e combustione illecita, oltre che per aver realizzato una strada con scarti edili, in un’area peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico. La zona è quella di via Crepacuore.

Nella discarica gli investigatori specializzati in tutela ambientale hanno trovato di tutto: eternit, bombole di gas, lattine di olio con residui, guaina catramata insieme ad pezzi di mobili, materassi, televisori, calcinacci, pneumatici.