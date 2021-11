Palombara, discarica annessa ad autodemolizione: sequestrata area di 700 mq

A Palombara Sabina i carabinieri della stazione forestale hanno scoperto una discarica abusiva a cielo aperto annessa ad una attività di autodemolizione non autorizzata, oltre a diverse autovetture di origine sospetta. Un’area di circa 700 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro per dispersione di rifiuti speciali. Inoltre i carabinieri, regolarmente accatastate e sistemate per l’esposizione, hanno scoperto decine di parti di carrozzeria ricavate nel tempo dalle autovetture “cannibalizzate” per la rivendita di pezzi usati (sportelli, cruscotti, parabrezza, paraurti). Sono tuttora in corso le ulteriori indagini per risalire alle origini del materiale sospetto.